Inician obreros de AHMSA marcha de Monclova a Saltillo

Los manifestantes comenzaron su caminata minutos después de las nueve de la mañana, con el objetivo de llegar a la capital del estado

Más de 150 trabajadores sindicalizados de Altos Hornos de México iniciaron una marcha con destino a Saltillo para exigir celeridad en el proceso de liquidación de AHMSA.

Los manifestantes comenzaron su caminata minutos después de las nueve de la mañana, con el objetivo de llegar a la capital del estado, donde esperan que funcionarios federales y estatales atiendan sus demandas.

La siderúrgica de Monclova permanece paralizada desde hace más de tres años y los trabajadores no han recibido su salario durante ese periodo. Exigen el pago de sueldos caídos, prestaciones laborales como ahorros, aguinaldos y vacaciones, además de los finiquitos correspondientes ante la quiebra.

Sin embargo, la metalúrgica continúa en proceso legal y el Juzgado de Concursos Mercantiles aún no aprueba la publicación de la convocatoria para subastar la industria.

Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA A.C., indicó que, de no obtener una respuesta favorable en Saltillo, continuarán la caminata hasta la Ciudad de México.

Su organización encabeza el movimiento, el cual cuenta con el apoyo de otros grupos de obreros y exobreros.

La mayoría de los manifestantes son personas de la tercera edad que lograron tramitar, o están en proceso de obtener, su pensión.

Sin embargo, también reclaman el pago de salarios caídos y la liquidación que les corresponde por su salida de la empresa.