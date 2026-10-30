Inician obras de drenaje y pavimentación en Villas Centenario

Las obras incluyen la renovación de la red sanitaria y la rehabilitación de más de 9,000 metros cuadrados de pavimento en vialidades principales

Para atender las principales necesidades de las familias de Torreón, Miguel Riquelme puso en marcha los trabajos de reposición de drenaje sanitario y pavimentación en la colonia Villas Centenario, con una inversión cercana a los $7 millones de pesos.

Como parte de las acciones en el medio rural, también entregó una techumbre en el ejido El Perú, obra que representó una inversión superior a los $2 millones de pesos. Durante la visita, anunció nuevos trabajos de pavimentación y mejoras en el alumbrado público.

En Villas Centenario, los trabajos contemplan la reposición total de la red de drenaje sanitario, una de las principales solicitudes de los vecinos. Posteriormente, se rehabilitará la carpeta asfáltica de la avenida Centenario, en el tramo comprendido entre la carretera Santa Fe y la calle Teatro Nazas, con una superficie de 5,566 metros cuadrados, además de pintura de tráfico y nomenclatura vial.

También se intervendrá la calle Auditorio Municipal, entre la calzada Pedregal y la calle Pedregal, donde se rehabilitarán 3,718 metros cuadrados de pavimento, con trabajos de señalización horizontal y pintura vial.

Miguel Riquelme señaló que la atención a las necesidades más urgentes de las colonias y ejidos es una prioridad, por lo que se trabaja en coordinación con el Gobierno del Estado para impulsar obras que mejoren la movilidad, la salud pública y la seguridad vial.

Asimismo, informó que personal del SIMAS Torreón y del Gobierno estatal realiza recorridos por distintos puntos del municipio para identificar zonas de riesgo por posibles colapsos en la red sanitaria e integrar los reportes a un plan de acción emergente.

En el ejido El Perú, la techumbre entregada permitirá que niñas, niños, jóvenes y familias cuenten con un espacio adecuado para practicar deporte y realizar actividades de convivencia.

Además, se prevé el despliegue de maquinaria para trabajos de pavimentación y acciones para mejorar el alumbrado público.

Miguel Riquelme reiteró que continuará recorriendo los distintos sectores de Torreón para escuchar directamente a los habitantes y atender las necesidades relacionadas con pavimento, bacheo, agua potable y drenaje, sin dejar de lado los proyectos de infraestructura vial que contribuyan al desarrollo económico y la generación de empleos.

En las actividades participaron el senador Gabriel Elizondo Pérez; el diputado local Felipe González Miranda; las diputadas locales electas Karla Liliana Centeno Félix y Ximena Villarreal; Hugo Dávila Prado, secretario de Desarrollo Regional de La Laguna; Juan Adolfo Von Bertrab, director general de Obras Públicas; Héctor Estrada Baca, director general de Desarrollo Social, así como regidores y coordinadores de sector.