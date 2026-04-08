Inician obra vial en Saltillo con inversión de $2.2 mdp

Rehabilitación en Lomas de Lourdes busca mejorar movilidad y seguridad, con obras que continuarán pese al contexto electoral

Con una inversión de $2.2 millones de pesos, el alcalde Javier Díaz González dio inicio a los trabajos de rehabilitación de la calle Paseo de los Pumas, en la colonia Lomas de Lourdes, al sur de la ciudad. Esta obra busca mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial, atendiendo una de las principales solicitudes de los vecinos del sector.

Durante el arranque, autoridades municipales señalaron que, aunque se aproxima el periodo electoral y con ello algunas acciones deberán pausarse conforme a la normativa, el gobierno de Saltillo es consciente de este proceso y se mantendrá respetuoso de los lineamientos establecidos. No obstante, se subrayó que existe una planeación previa que permitirá que los beneficios para la ciudadanía continúen a través de proyectos ya programados.

El alcalde destacó que su administración tiene como prioridad impulsar infraestructura que eleve la calidad de vida de los saltillenses, por lo que aseguró que las obras sociales seguirán siendo una constante. En ese sentido, reiteró que, aun con las restricciones propias del contexto electoral, se buscará que los avances no se detengan y que las familias sigan recibiendo mejoras en su entorno.