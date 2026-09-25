Inician jornadas de oración contra el aborto en Saltillo

Añadió que la actividad se replicará también en la clínica Plaza Mars en Saltillo y en el Hospital Ixtlero, en el municipio de Ramos Arizpe

Con la celebración de una misa en la vía pública frente al Hospital General, la Diócesis de Saltillo dio inicio a la campaña de otoño del movimiento internacional denominado “40 Días por la Vida”, enfocada en realizar jornadas de oración pacífica contra el aborto.

El coordinador de la Pastoral de la Vida, el presbítero Vicente Eliamar, informó que esta iniciativa concluye en noviembre y busca difundir la postura de la Iglesia católica sobre la defensa de la vida desde la concepción.

Diócesis de Saltillo expone su postura sobre el aborto

El sacerdote señaló que evidentemente la postura de la Iglesia, pero sobre todo de la razón y ética médica, no está de acuerdo en que el aborto se haya despenalizado y sea legal y con asistencia en muchos casos, pues esa práctica también representa un riesgo.

Señaló que la presencia del grupo en las inmediaciones del Hospital General obedece a que este espacio figura entre los puntos autorizados para la práctica de la interrupción legal del embarazo.

Añadió que la actividad se replicará también en la clínica Plaza Mars en Saltillo y en el Hospital Ixtlero, en el municipio de Ramos Arizpe, en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

Preparan red de apoyo para mujeres vulnerables

Dentro del marco de estas actividades, el sacerdote Eliamar adelantó que la diócesis trabaja en el desarrollo de una red de apoyo e infraestructura para la atención de mujeres en situación de vulnerabilidad o que hayan considerado interrumpir su gestación.