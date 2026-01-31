Inician contrataciones para el Tren Saltillo–Nuevo Laredo

Las contrataciones comenzaron en bloques iniciales de entre 200 y 300 personas, principalmente para las primeras etapas del proyecto

La empresa Grupo Carso, responsable de la construcción del Tren de Pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, inició ya su proceso de contratación de personal en la región, con un esquema escalonado que prevé la incorporación gradual de trabajadores en los próximos meses, informó la secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro.

La funcionaria explicó que las contrataciones comenzaron en bloques iniciales de entre 200 y 300 personas, principalmente para las primeras etapas del proyecto, y que conforme avance la obra se alcanzará un pico de hasta 3 mil 500 trabajadores activos de manera simultánea en la región, por lo cual este viernes un grupo de reclutadores de la empresa estuvieron en un stand de contratación en la feria del empleo, donde señalaron que una primera etapa contratarán hasta 3 mil trabajadores con sueldos de 3 mil hasta 10 mil pesos mensuales.

El proyecto contempla cinco módulos de trabajo, lo que generará no solo empleo directo en la construcción ferroviaria, sino también una importante derrama laboral indirecta, al activarse servicios complementarios como construcción, transporte, comedores, logística, mantenimiento y proveeduría local.

La demanda de personal incluirá mano de obra calificada y no calificada, ya que muchas de las posiciones cuentan con procesos de capacitación interna por parte de la propia empresa, lo que permitirá la incorporación de trabajadores con distintos niveles de experiencia.

Por otro lado el Gobierno del Estado mantiene una coordinación permanente con Grupo Carso con quienes la próxima semana se sostendrá una reunión de trabajo para definir el calendario preciso de contrataciones, con el objetivo de dar certidumbre a quienes buscan empleo y facilitar su incorporación ordenada al proyecto.