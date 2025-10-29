inician alumnos clases en línea por obras de techumbre

Autoridades educativas determinaron suspender temporalmente las actividades presenciales debido a los riesgos que representa la construcción de una techumbre

Los alumnos del turno matutino de la escuela primaria Dolores Jiménez Muro, ubicada en la colonia Parajes de los Pinos, iniciarán este miércoles clases en línea luego de que las autoridades educativas determinaran suspender temporalmente las actividades presenciales debido a los riesgos que representa la construcción de una techumbre en el plantel de Ramos Arizpe.

La medida fue adoptada tras dos días en los que los estudiantes asistieron únicamente tres horas a clases presenciales y después de la suspensión de actividades el pasado viernes, cuando un grupo de madres y padres de familia expresó su preocupación por la seguridad de los menores ante el avance de las obras.

“Por el momento, los niños trabajarán desde casa y enviarán evidencias de sus tareas por medio de grupos de WhatsApp; cada maestra coordinará las actividades por grado”, explicó una madre de familia, quien confirmó que las clases virtuales se mantendrán hasta nuevo aviso.

El consejo técnico escolar se llevará a cabo este viernes, y se prevé que las clases presenciales se retomen una vez que la Secretaría de Educación confirme que los trabajos de la techumbre no representan riesgo para la comunidad escolar.

Varios padres coincidieron en que la decisión es acertada, sobre todo tras la tragedia ocurrida en San Pedro de las Colonias, donde un menor perdió la vida por la caída de una estructura similar.

“Está muy bien que los niños no estén asistiendo, porque sí es un peligro. Mejor que pierdan un par de días a que ocurra una tragedia. Tuvieron tiempo para hacer la obra en vacaciones, pero no lo hicieron”, opinó una madre de familia.

Otros señalaron que, aunque las clases en línea pueden representar un reto, la seguridad debe prevalecer.

“Es lo mejor por ahora, porque tanto los niños como los maestros corren peligro. Hay que apoyar la medida y enseñarles a nuestros hijos las precauciones que deben tener”, señaló otro padre entrevistado.

Por su parte, algunos tutores llamaron a mejorar la comunicación entre autoridades, docentes y padres de familia para evitar rumores o desinformación.

“Creo que ha faltado acercamiento. Se ha especulado mucho, pero la obra es necesaria. Solo se trata de tomar las medidas correctas y mantenernos informados”, mencionó una representante de la comunidad escolar.

Por el momento las clases en línea se mantendrán hasta que el área de obra esté completamente aislada y certificada como segura, a fin de garantizar la integridad de alumnos, maestros y personal administrativo.