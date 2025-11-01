Inicia Viva Aerobus operaciones entre Saltillo y AIFA

Además de que Viva Aerobus restablece la conectividad aérea del Sureste, se prevén nuevas rutas a Guadalajara, Tijuana y Cancún.

Con un vuelo inaugural procedente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Viva Aerobus inició este viernes operaciones comerciales en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, en Ramos Arizpe, marcando el regreso de la conectividad aérea regular para la Región Sureste.

La ruta comenzó con una ocupación cercana al 80 por ciento: 140 pasajeros arribaron a Saltillo y 167 despegaron hacia la Ciudad de México, revelaron autoridades aeroportuarias. La aerolínea operará inicialmente con aeronaves Airbus A320neo de 186 asientos, con frecuencias irregulares durante el arranque y servicio diario a partir del 12 de noviembre.

Durante el acto inaugural, autoridades estatales y aeroportuarias destacaron que esta conexión representa un paso clave para fortalecer la infraestructura aérea de la región y facilitar el traslado de pasajeros hacia la capital del país.

“Este vuelo llega con alrededor del 80 por ciento de ocupación, lo que demuestra que la gente está aprovechando esta opción”, señalaron representantes del aeropuerto.

El director de los servicios aeroportuarios de Coahuila Oscar Pérez Benavides informó que, por mandato legal, se completó la transición del control de tránsito aéreo y despacho de vuelos a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), garantizando la operación bajo normas federales. Agradeció el apoyo del Gobierno de Coahuila y confirmó que todos los servicios de transporte registrados podrán operar dentro del recinto con regulación y seguridad.

La administración aeroportuaria adelantó que este vuelo forma parte de una estrategia mayor para ampliar la oferta aérea de Saltillo. Se prevé gestionar nuevas rutas para 2025, con interés en conectar con Guadalajara, Tijuana y Cancún.

“Estamos perfeccionando procesos para manejar más pasajeros y más operaciones. El próximo año buscaremos abrir nuevas rutas”, señalaron. Estamos en conversaciones con Volaris, American Airlines y Delta. Queremos que más aerolíneas lleguen a la región y ofrecer más opciones a los usuarios, tanto nacionales como internacionales”, detallaron directivos.

El vuelo tendrá nuevos horarios a partir del 1 de diciembre, operando diariamente entre AIFA y Saltillo, lo que permitirá mayor flexibilidad para viajeros de negocios y turismo. De acuerdo con la administración, el aeropuerto evaluará continuamente los horarios y demanda para realizar ajustes si es necesario.

Autoridades locales resaltaron que, tras varios años sin vuelos regulares, la conectividad aérea regresa fortalecida con aeronaves de mayor capacidad y con el respaldo del gobierno estatal para atraer nuevas rutas.