Inicia última jornada para registro a Pensiones para el Bienestar

Durante este periodo que se extenderá hasta el 13 de diciembre, podrán incorporarse a los programas personas de 65 años y más, así como mujeres de 60 a 64 años

Con el arranque del mes de diciembre, Coahuila inició la última jornada del año para registrar a personas adultas mayores y mujeres próximas a esa etapa al programa federal Pensiones para el Bienestar, proceso que se extenderá hasta el 13 de diciembre en los municipios del estado.

Durante este periodo, podrán incorporarse personas de 65 años y más, así como mujeres de 60 a 64 años, con el fin de asegurar que todas las personas elegibles accedan al apoyo económico bimestral otorgado por el Gobierno de México.

Los módulos de Bienestar operarán con horario habitual, atendiendo de manera ordenada conforme al primer apellido de las y los solicitantes, una medida que busca agilizar los trámites y evitar aglomeraciones.

Personal de la Secretaría de Bienestar en Coahuila pidió a la población revisar el calendario oficial y acudir con la documentación requerida.

Las autoridades también llamaron a las familias a acompañar a adultos mayores o mujeres con dificultades de movilidad, para garantizar que todas las personas que requieren apoyo puedan completar su registro sin contratiempos.

El proceso es gratuito y forma parte de la estrategia federal para ampliar la cobertura social.