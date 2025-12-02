Inicia temporada navideña con el encendido del pino en Saltillo

Durante el evento fue inaugurada Villamagia Saltillo, un espacio con atracciones, espectáculos y actividades temáticas que permanecerán hasta el 6 de enero

Miles de familias se congregaron este domingo en la Plaza de Armas para presenciar el encendido del pino navideño, un evento que marcó el inicio oficial de las celebraciones decembrinas en la capital del estado y que formó parte de la puesta en marcha de Villamagia 2025 en cinco municipios de Coahuila.

Desde temprano, habitantes de distintas colonias acudieron para apartar un lugar frente al escenario, donde niñas, niños y jóvenes ofrecieron un espectáculo musical previo.

A pesar de los once grados centígrados y una ligera neblina que cubrió el centro histórico, el ambiente se mantuvo festivo entre las familias que esperaban la iluminación del pino.

Durante el acto, autoridades municipales y estatales de la región sureste participaron en la ceremonia.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dirigieron mensajes breves a los asistentes, previo al show de luces y fuegos artificiales que acompañó el encendido.

Con la iluminación especial del pino y sus alrededores, quedó inaugurada Villamagia Saltillo, un espacio con atracciones, espectáculos y actividades temáticas que permanecerán abiertos al público hasta el 6 de enero de 2026.

Encendido simultáneo en todo el estado

De manera paralela, el gobernador Manolo Jiménez encabezó en Múzquiz el arranque oficial de Villamagia en Coahuila, acompañado de su esposa Paola Rodríguez López y de autoridades regionales.

Allí se encendió el pino monumental, al mismo tiempo que se activaron las sedes de Saltillo, Torreón, Monclova y Parras de la Fuente.

Villamagia reúne elementos característicos de la temporada: árboles de más de 20 metros, figuras gigantes basadas en juguetes tradicionales mexicanos, espectáculos musicales y actividades para niñas, niños y adultos.

El proyecto, impulsado en los primeros meses de la administración estatal, ha acumulado más de tres millones de visitantes en sus dos ediciones previas.

Cada municipio cuenta con su propia cartelera de eventos y programación, coordinada por autoridades locales, con el objetivo de ofrecer espacios accesibles, recreativos y seguros durante las fiestas decembrinas.

Con estos encendidos simultáneos, Coahuila abrió oficialmente su agenda navideña, convirtiendo plazas y centros urbanos en puntos de encuentro para miles de familias que acudirán a disfrutar las actividades organizadas para esta temporada.