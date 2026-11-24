La campaña está dirigida a familias de escasos recursos de Monclova y comunidades atendidas por la parroquia durante la temporada navideña e invernal.

La décima Jornada Anual de Caridad 2026 comenzó este domingo 22 de noviembre en el templo de San Francisco de Asís, con el propósito de reunir 500 juguetes acompañados de dulces y un mínimo de 120 despensas con cobertores.

La campaña está dirigida a familias de escasos recursos de Monclova y comunidades atendidas por la parroquia durante la temporada navideña e invernal.

Reynaldo Martínez Rodríguez, coordinador de la Pastoral Social, convocó a ciudadanos, empresas, instituciones educativas y organizaciones civiles a colaborar con esta iniciativa.

Explicó que los apoyos se distribuirán entre hogares que enfrentan dificultades económicas, mientras que los juguetes serán entregados a niñas y niños durante la celebración del Día de Reyes, el próximo 6 de enero.

La recepción de donativos se realizará durante cinco domingos consecutivos, del 22 de noviembre al 20 de diciembre.

Para facilitar las aportaciones, se habilitó un centro de acopio en el atrio del templo, donde se recibirán artículos desde la misa de las 7:00 horas hasta la última celebración eucarística de las 20:00 horas.

Las personas que no puedan acudir los domingos también tendrán oportunidad de participar entre semana, mediante la entrega de sus donativos en las oficinas parroquiales.

La colecta contempla juguetes, dulces, alimentos no perecederos, productos para integrar despensas y cobertores destinados a las familias beneficiarias.

Colecta navideña atenderá a familias de distintas comunidades

El coordinador de la Pastoral Social explicó que los alimentos y cobertores representan una parte importante de la campaña, debido a las necesidades que enfrentan numerosos hogares durante los meses de bajas temperaturas.

Los juguetes y dulces, por otra parte, permitirán llevar un obsequio a menores de edad durante las actividades del próximo Día de Reyes.

Martínez Rodríguez recordó que esta iniciativa tiene aproximadamente una década de trayectoria, aunque en sus primeras ediciones se desarrolló bajo otra denominación.

Destacó que la continuidad de la campaña ha dependido de la participación ciudadana y de las aportaciones de personas que se suman para respaldar a quienes atraviesan condiciones económicas adversas.

La cobertura de los apoyos comprende las capillas y comunidades vinculadas con la parroquia de San Francisco de Asís. Entre ellas se encuentran San Isidro, San Pedro, Santísima Trinidad, Los Ángeles, San Juan, Divina Providencia, San Judas Tadeo y Santa Ana, además de otros sectores que forman parte de la atención pastoral.

El representante parroquial señaló que no es necesario realizar aportaciones grandes para contribuir a la campaña. Explicó que cada producto representa una ayuda, desde un kilogramo de alimentos hasta un cobertor o un juguete, por lo que invitó a la población a colaborar de acuerdo con sus posibilidades.

Iglesia llama a fortalecer la solidaridad con personas necesitadas

Durante el arranque de la jornada, fray David Albarrán Rebollar exhortó a la comunidad católica y a la sociedad en general a participar en las acciones de caridad.

Señaló que ayudar a las personas que enfrentan necesidades constituye una responsabilidad cristiana y una manera de poner en práctica las enseñanzas de Jesucristo.

El sacerdote recordó el ejemplo de San Francisco de Asís, patrono del templo, quien dedicó su vida a la sencillez, el desprendimiento y la atención de las personas pobres.

También hizo referencia al llamado del papa León XIV para impulsar una Iglesia cercana a la sociedad, que salga al encuentro de quienes necesitan acompañamiento y respaldo.

Albarrán Rebollar mencionó que las primeras comunidades cristianas compartían sus bienes para evitar que alguno de sus integrantes padeciera hambre o careciera de lo indispensable.

Consideró que ese principio mantiene vigencia y debe reflejarse en acciones concretas de apoyo hacia las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Añadió que la jornada permitirá atender distintas carencias, desde la falta de alimentos hasta la necesidad de contar con ropa de abrigo durante el invierno.

Sostuvo que la solidaridad también implica reconocer las dificultades de quienes padecen hambre, frío o no cuentan con condiciones adecuadas para descansar.

Los organizadores reiteraron la invitación a participar en esta décima Jornada Anual de Caridad y contribuir al cumplimiento de las metas establecidas.

La recepción de donativos permanecerá abierta hasta el 20 de diciembre, cuando concluirá la colecta y comenzarán los preparativos para distribuir los juguetes, despensas y cobertores entre las familias y comunidades beneficiarias.