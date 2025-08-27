Inicia proyecto del Sistema Vial Abastos–Independencia en Torreón

Con inversión de 365 mdp inició en Torreón la obra del Sistema Vial Abastos–Independencia, proyecto clave para mejorar la movilidad en la región Laguna

Con una inversión de 365 millones de pesos, este martes comenzó la construcción del Sistema Vial Abastos–Independencia, una de las obras de infraestructura más demandadas por los habitantes de Torreón para mejorar la movilidad en la región Laguna.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que se trata de un proyecto solicitado desde la campaña electoral. “Esta fue una de las principales obras que pidió la gente y hoy la estamos cumpliendo. Con esta obra miles de personas pasarán menos tiempo en el tráfico y más tiempo con sus familias”, dijo durante el arranque de los trabajos.

El proyecto contempla la edificación de un paso inferior vehicular con dos carriles de circulación por sentido y dos laterales en cada dirección, lo que permitirá un flujo continuo de vehículos, de acuerdo con el secretario de Infraestructura, Miguel Ángel Algara Acosta.

Jiménez añadió que la obra forma parte de un plan mayor de infraestructura en Torreón, que en los próximos meses detonará proyectos por alrededor de mil millones de pesos adicionales en vialidades y servicios básicos. Entre ellos mencionó el bulevar La Joya–La Partida, el complejo vial Diana Laura, el paso Villa Florida y obras de pavimentación, agua y drenaje.

“En Coahuila vamos a seguir trabajando en equipo para fortalecer la seguridad y la movilidad. Aquí hay voluntad, coordinación y trabajo en conjunto”, expresó el gobernador, al subrayar que la prioridad es blindar la estabilidad y la calidad de vida en el estado.

Por su parte, el alcalde Román Alberto Cepeda González reconoció que la construcción traerá consigo afectaciones parciales en la circulación, aunque afirmó que los beneficios serán permanentes para los torreonenses.