Inicia programa de concreto hidráulico en vialidades críticas

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino, informó que se intervendrán 34 puntos que presentaban daños en juntas y zonas de alto tránsito

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe inició un programa de rehabilitación con concreto hidráulico en vialidades de alto flujo y puntos críticos de la ciudad, con el objetivo de atender zonas con mayor desgaste y garantizar una mayor durabilidad en la superficie.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que se intervendrán 34 puntos que ya contaban con este material, pero que presentaban daños en juntas y zonas de alto tránsito.

En algunos casos, los trabajos abarcarán tramos completos y, en otros, cruces o áreas específicas como semáforos.

El programa arrancó oficialmente en el blvd. Mariano Morales y Díaz Ordaz, en la colonia Analco, a un costado del Deportivo Municipal, donde comenzaron las labores de recarpeteo y reparación de losas dañadas.

Uno de los frentes de obra se desarrolla en la colonia Mirador, donde se colocarán 180 metros de concreto hidráulico.

El resto de las zonas recibirá recarpeteo asfáltico o reparaciones parciales, dependiendo del nivel de afectación.

El edil destacó que este tipo de pavimento “cuesta el doble que el asfalto, pero dura el triple”, por lo que la inversión se concentrará en áreas estratégicas.

Los trabajos forman parte de un plan que también busca atender los daños ocasionados por las lluvias recientes, que generaron baches y afectaciones en la red vial.

El municipio trabaja “a marchas forzadas” y estima que las labores de rehabilitación se prolonguen por al menos dos meses, con doble turno de cuadrillas.

Además de la pavimentación, el Ayuntamiento incorporó nueva maquinaria para desazolvar drenajes, ya que el arrastre de tierra y arena ha provocado taponamientos en diversos sectores.

Actualmente se realizan entre tres y cuatro limpiezas de drenaje por día, con más de mil metros de tubería renovada.

El alcalde señaló que, aunque el recurso destinado a estas acciones es limitado aproximadamente dos millones de pesos adicionales, se priorizará la atención a las vialidades más transitadas y con mayor presencia de transporte pesado, como camiones de carga, que aceleran el deterioro del pavimento.