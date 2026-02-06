Inicia preparación de nueva generación de policías para Saltillo

En esta tercera generación, 56 cadetes, 35 hombres y 21 mujeres iniciaron su formación y se integrarán a la corporación durante el primer semestre de este año

Formación de nuevos cadetes para fortalecer la seguridad

Con el objetivo de mantener a Saltillo como la capital más segura de México, el alcalde Javier Díaz González puso en marcha el Curso de Formación Inicial de la Tercera Generación del Cuerpo de Cadetes de la Academia de la Policía Municipal. Durante el arranque, el edil destacó que fortalecer el estado de fuerza policial es una prioridad, por lo que exhortó a las y los cadetes a prepararse con disciplina y compromiso para integrarse a una de las mejores corporaciones del país.

Trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno

El alcalde subrayó que la paz y tranquilidad que se viven en la ciudad son resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y las fuerzas estatales y federales, así como de la participación de la iniciativa privada y la sociedad civil.

56 cadetes inician su preparación en la tercera generación

Recordó que en 2025 se incorporaron 100 nuevos elementos a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana y detalló que, en esta tercera generación, 56 cadetes, 35 hombres y 21 mujeres iniciaron su formación y se integrarán a la corporación durante el primer semestre de este año.

Inversión proyectada para 2026 en seguridad

Díaz González informó que para 2026 se destinarán alrededor de mil 100 millones de pesos a la seguridad, recursos que serán aplicados en patrullas, equipo de protección, videovigilancia y capacitación.

Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, reconoció el respaldo de los gobiernos estatal y municipal, y resaltó que la corporación, integrada por ocho direcciones y 16 agrupamientos, continúa evolucionando para brindar una atención más especializada y cercana a la ciudadanía.