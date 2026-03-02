Inicia periodo de precampañas para diputaciones locales

Los partidos llevaran a cabo la designacion de sus candidatos a traves de metodo de selección notificado ante el IEC el pasado mes de enero

Este 28 de febrero venció el plazo para que los funcionarios públicos solicitaran licencia a sus cargos con el fin de buscar la candidatura a la Diputación Local, marcando el inicio formal de las precampañas electorales.

Las solicitudes de separación del cargo se realizan directamente en las dependencias donde laboran los aspirantes, ya sea en ayuntamientos o en otras instancias gubernamentales, y no ante el órgano electoral.

Extienden periodo hasta el 20 de marzo

Según el calendario oficial del Instituto Electoral de Coahuila, el secretario ejecutivo, Gerardo Blanco Guerra, informó que durante este periodo, que se extiende del 1 al 20 de marzo.

Los partidos llevaran a cabo la designacion de sus candidatos a traves de metodo de selección notificado ante el IEC el pasado mes de enero.

Durante las precampañas, los aspirantes buscarán apoyo interno y deberán comprometerse a respetar los topes de gastos establecidos por la autoridad electoral.

Posteriormente, del 25 al 29 de abril, se llevará a cabo el registro oficial de candidaturas ante el Instituto Electoral de Coahuila.

El calendario electoral también establece que las campañas electorales iniciarán el 5 de mayo y concluirán el 3 de junio de 2026, periodo en el cual los candidatos registrados podrán promoverse públicamente en su camino hacia la jornada electoral.