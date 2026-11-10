Inicia nuevo sistema de semáforos en la Saltillo 2000

Las autoridades habilitaron la señalización en el cruce de Museo del Desierto y Alameda Zaragoza ante el flujo de Nazario Ortiz Garza.

Habitantes de la colonia Saltillo 2000 cuentan con mejores condiciones para transitar por uno de sus principales cruceros, luego de que entrara en funcionamiento el sistema de semáforos instalado en la intersección de los bulevares Museo del Desierto y Alameda Zaragoza, donde también se realizaron trabajos de señalización para organizar el paso de vehículos y peatones.

La intervención contempla nuevos dispositivos de control vial, delimitación de carriles, líneas de frenado y pasos peatonales pintados. Este punto registra una importante circulación de automovilistas y personas que se desplazan a pie, particularmente estudiantes y clientes de los establecimientos comerciales cercanos, por lo que la adecuación busca disminuir situaciones de riesgo.

Entrega de obra e impacto en la movilidad del sector

La entrega de los trabajos estuvo a cargo del alcalde Javier Díaz González, quien señaló que se mantendrán las acciones de mejoramiento vial en este sector, cuyo movimiento aumentó con la conexión de la prolongación del bulevar Nazario Ortiz Garza.

Las obras forman parte de las intervenciones municipales para atender las necesidades de movilidad y seguridad de las familias saltillenses.