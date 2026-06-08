Inicia jornada electoral sin contratiempos en Coahuila

Tal fue el caso de los residentes de la colonia Fundadores, quienes acudieron a la secundaria No. 80 donde se instalaron las casillas en tiempo y forma

A partir de las 8:00 horas, la jornada electoral arrancó en los distintos distritos del Estado de Coahuila.

Coahuilenses acuden a votar por responsabilidad como ciudadanos

Como fue en la colonia Fundadores, donde decenas de ciudadanos acudieron desde temprana hora a ejercer su derecho para elegir a los próximos miembros del Congreso del Estado.

Acudieron a la secundaria No. 80 donde se instalaron las casillas en tiempo y forma debido a la organización realizada por los funcionarios designados.

Algunos de los ciudadanos que acudieron mencionaron que ejercieron su voto por responsabilidad.

"Pues la responsabilidad como ciudadano".

Inician sufragio sin contratiempos en sureste de Coahuila

Por otra parte, también la región sureste del Estado ya inició con las operaciones electorales. Los funcionarios iniciaron con la apertura de casillas desde las 7:30 horas.

Tras concluir con la instalación de las mamparas, los ciudadanos comenzaron a arribar hasta el punto designado para ejercer su voto con filas desde temprana hora.

Mencionó que para llevar a cabo su voto revisó los perfiles y acudió hasta estas instalaciones para efectuar el sufragio. Algunos de ellos acuden en compañía de sus familias, para buscar determinar a los próximos miembros del Congreso Estatal.