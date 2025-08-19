Inicia inscripción a programa de transporte gratis en Saltillo

A través de una plataforma de prerregistro, los usuarios podrán intercambiar su tarjeta NET sin perder saldo, mientras que las tarjetas Saltibus seguirán normal

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, inició el proceso de credencialización del programa de transporte “Aquí Vamos Gratis”, que a partir del 1 de octubre permitirá el uso de dos rutas troncales sin costo para la ciudadanía.

A través de una plataforma de prerregistro, los usuarios podrán intercambiar su tarjeta NET sin perder saldo, mientras que las tarjetas Saltibus seguirán funcionando de forma habitual.

La credencial será totalmente gratuita y se estima que podría representar un ahorro de hasta el 30% en el gasto familiar destinado al transporte.

El programa contempla dos rutas troncales: una de norte a sur y otra de oriente a poniente, que en conjunto beneficiarán a más de 180 mil habitantes de Saltillo.

La primera ruta recorrerá 42 kilómetros por avenidas como Antonio Cárdenas y Venustiano Carranza, mientras que la segunda cubrirá 35.8 kilómetros desde Misión Cerritos hasta Saltillo 2,000, pasando por Fundadores y Francisco Coss.

Ambas rutas operarán con horarios extendidos: de lunes a viernes desde las 05:00 horas, los sábados a partir de las 6:00 horas y los domingos desde las 07:00, con frecuencias de paso de entre 10 y 15 minutos.

El Ayuntamiento destacó que este es solo el inicio de una transformación profunda del sistema de transporte urbano en la capital coahuilense.