Inicia Festival de la Catrina en Ramos Arizpe

Este viernes 31 de octubre comienza el Festival de la Catrina en Ramos Arizpe, celebración que se extenderá hasta el 2 de noviembre con actividades culturales, gastronómicas y artísticas en el centro histórico. Autoridades municipales informaron que el evento incluirá cierres viales y un operativo especial de tránsito debido a la afluencia esperada.

El programa contempla la instalación de 14 altares de muertos elaborados por instituciones educativas, además de una callejoneada, presentaciones culturales, concurso de catrinas y la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2025. Participarán jardines de niños, la Universidad Tecnológica de Coahuila, la Casa de la Cultura, el DIF Municipal e ICATEC, así como más de 30 mujeres emprendedoras.

El alcalde Tomás Gutiérrez destacó que la celebración busca promover las tradiciones locales y la participación familiar. Señaló que este festival es uno de los últimos eventos comunitarios del año y forma parte de las actividades para preservar la identidad cultural del municipio.

El Gobierno Municipal informó restricciones de circulación vehicular



Jueves 30 de octubre – desde las 17:00 horas

• Espinoza Mireles, de Allende a Morelos

Viernes 31 de octubre – desde las 17:00 horas

• Allende, de Charles a Escobedo

• Acuña, de Ocampo a Zaragoza

• Matamoros, de Zaragoza a Ocampo

Además, se cerrará el puente Óscar Flores Tapia a la altura de Matamoros, con salida hacia el oriente por Escobedo.

Viernes 31 de octubre – desde las 19:00 horas

• Gómez Farías, de Morelos a Zaragoza



Durante los tres días de actividades habrá presencia de elementos de tránsito, seguridad pública y protección civil en el centro histórico y panteones municipales, donde también se prevé una alta afluencia de visitantes. La autoridad local recomendó a la ciudadanía tomar rutas alternas y atender indicaciones viales para facilitar el desarrollo del festival.