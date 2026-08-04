Inicia entrega de 30 mil tarjetas Rita Cetina en Saltillo

En los listados difundidos aparecen decenas de instituciones de educación primaria y otros planteles públicos de la Región Sureste

La segunda etapa de entrega de tarjetas del programa de becas Rita Cetina para estudiantes de educación primaria inició esta semana en Saltillo con una expectativa de distribución de aproximadamente mil 300 plásticos diarios durante dos semanas consecutivas. La estrategia permitirá atender a beneficiarios de Saltillo, Ramos Arizpe y General Cepeda, donde se prevé la entrega de alrededor de 30 mil apoyos.

De acuerdo con el calendario de atención, las jornadas se desarrollarán del 4 al 8 de agosto en la Tienda SUPERISSSTE de Saltillo, ubicada sobre el bulevar Nazario San Ortiz Garza, en la colonia Topochico. El horario de atención será de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y cada fecha estará destinada a un grupo específico de escuelas.

Entrega de tarjetas Rita Cetina atenderá mil 300 beneficiarios por día

La programación contempla una atención escalonada para evitar aglomeraciones y agilizar la entrega de las tarjetas bancarias mediante las cuales se dispersarán los recursos del programa federal de apoyo para uniformes y útiles escolares.

Durante las dos semanas de actividades se estima la distribución de alrededor de mil 300 tarjetas cada día, lo que permitirá cubrir con esta segunda etapa una población cercana a los 30 mil estudiantes de educación básica pertenecientes a los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y General Cepeda.

El calendario establece que el martes 4 de agosto serán atendidos los alumnos de un primer bloque de planteles educativos; el miércoles 5 continuará la entrega para otro grupo de escuelas; el jueves 6 corresponderá a un tercer bloque; el viernes 7 se atenderá un cuarto grupo y el sábado 8 concluirá la jornada con las instituciones educativas restantes incluidas en la programación oficial.

Entrega de tarjetas Rita Cetina será por escuelas y fechas específicas

Las autoridades solicitaron a madres, padres y tutores verificar previamente la fecha asignada al plantel educativo donde estudia el menor, ya que la entrega se realizará conforme al calendario establecido para cada escuela.

En los listados difundidos aparecen decenas de instituciones de educación primaria y otros planteles públicos de la Región Sureste, cuyos beneficiarios deberán acudir exclusivamente el día que les corresponde para facilitar el desarrollo del operativo.

La sede única para esta etapa será la Tienda ISSSTE de Saltillo, donde durante cinco días consecutivos se concentrará la entrega de los medios de pago del programa Rita Cetina.

Con la distribución de aproximadamente 30 mil tarjetas, las autoridades buscan garantizar que los beneficiarios cuenten oportunamente con el instrumento bancario para recibir el apoyo económico destinado a la adquisición de uniformes y útiles escolares antes del inicio del próximo ciclo escolar.