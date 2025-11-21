Inicia en Saltillo el desfile del 20 de Noviembre

Desde primeras horas, instituciones educativas de nivel básico, medio y superior comenzaron a concentrarse en el Centro Histórico.

La capital del estado dio inicio esta mañana al tradicional desfile del 20 de Noviembre, con motivo del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Desde primeras horas, instituciones educativas de nivel básico, medio y superior comenzaron a concentrarse en el Centro Histórico para incorporarse al recorrido.

Corporaciones policiacas municipales, estatales y cuerpos especializados también participan en el contingente, mostrando unidades, equipo operativo y formaciones tácticas como parte de su presentación anual.

De acuerdo con autoridades locales, el evento busca mantener viva la memoria histórica y, al mismo tiempo, ofrecer un espacio para que estudiantes, docentes y fuerzas de seguridad compartan parte del trabajo que realizan a lo largo del año.

El desfile avanza de manera ordenada por las principales vialidades del primer cuadro de la ciudad, donde se implementaron cierres y operativos de resguardo para garantizar la seguridad de los asistentes.

Hasta el momento, se reporta un desarrollo sin incidencias.