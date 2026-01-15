Inicia en Coahuila proceso de preinscripciones; conoce las fechas

La Secretaría de Educación informó que las preinscripciones se realizarán de manera escalonada por nivel educativo durante enero y febrero

A partir de este mes de enero, la Secretaría de Educación de Coahuila arrancará el proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026–2027, el cual se realizará de manera escalonada por nivel educativo durante enero y febrero, con el objetivo de organizar la matrícula y garantizar espacios en las escuelas públicas del estado.

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, informó que las fechas quedaron establecidas de la siguiente manera: Educación Inicial y Preescolar, del 26 de enero al 6 de febrero; Primaria, del 3 al 13 de febrero; y Secundaria, del 9 al 27 de febrero.

El trámite deberá realizarse en línea a través de la aplicación Preinscripciones Coahuila o mediante el portal oficial www.inscripciones.org, donde madres, padres de familia y tutores podrán registrar a las y los estudiantes conforme al nivel que corresponda.

Las autoridades educativas señalaron que el registro oportuno permite una mejor planeación de grupos, docentes y espacios escolares, además de evitar contratiempos al inicio del próximo ciclo escolar.

Para quienes requieran orientación o apoyo durante el proceso, la Secretaría de Educación puso a disposición los teléfonos 844 411 88 35, 844 411 88 44 y 844 411 88 00, con las extensiones 3125 y 3434.

Finalmente, Garza Fishburn hizo un llamado a las familias coahuilenses a realizar el trámite dentro de las fechas establecidas, a fin de asegurar la continuidad educativa de niñas, niños y adolescentes en el estado.