Inicia el pago de predial en Parras con amplia respuesta

El Auditorio Antonio Zepeda permanecerá habilitado hasta finales de febrero, periodo en el que se concentra la mayor parte de los pagos.

Este lunes inició el cobro del impuesto predial 2026 en Parras de la Fuente, registrando una amplia respuesta ciudadana. Más de 650 personas acudieron al Auditorio Antonio Zepeda, habilitado como sede temporal para brindar una atención ágil, ordenada y cómoda a los contribuyentes. Durante enero, quienes realicen el pago podrán aprovechar un descuento del 15 por ciento.

¿Dónde y en qué horario se realiza el pago del predial?

El director de Catastro Municipal, Diego Eduardo Alvídrez Bello, informó que los módulos de atención operan de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. Detalló que el Auditorio Antonio Zepeda permanecerá habilitado hasta finales de febrero, periodo en el que se concentra la mayor parte de los pagos.

¿Qué facilidades se ofrecen a contribuyentes con adeudos?

El funcionario señaló que se mantiene vigente la reducción de recargos a un peso para adeudos de hasta cinco años anteriores. Para la atención, se cuenta con tres módulos en el auditorio, dos cajas en la oficina de Catastro y un módulo itinerante destinado a otros trámites.

¿Qué se necesita para agilizar el trámite?

Alvídrez Bello hizo un llamado a la ciudadanía para acudir con algún recibo de años anteriores, ya que facilita la localización de la clave catastral y permite agilizar el proceso de pago.

¿En qué se refleja el pago del predial?

Destacó que el pago del predial es una contribución directa que se traduce en obras y acciones en beneficio de las familias de Parras, como pavimentación, bacheo, banquetas, mejora de fachadas y programas sociales impulsados por el alcalde Fernando Orozco Lara.