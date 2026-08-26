Inicia distribución de libros y útiles para nuevo ciclo escolar

La distribución se realiza primero desde los almacenes regionales hacia las supervisiones y posteriormente se canaliza a cada escuela.

La distribución de libros de texto gratuitos para estudiantes de primaria en Coahuila ya comenzó desde los almacenes regionales hacia las supervisiones escolares, con el objetivo de que los materiales estén disponibles desde el arranque del nuevo ciclo escolar.

La profesora Martha Elena López Galvan, supervisora de la Zona Escolar 112, informó que la entrega inició desde este lunes y continuará durante los siguientes días para abastecer a los diferentes planteles.

“Ya se empezó esa distribución y se va a continuar para que esté todo listo para el arranque del ciclo escolar y los niños, a partir del lunes, empiecen a recibir sus libros y sus útiles escolares”, explicó. Dependiendo del grado, cada estudiante recibirá aproximadamente entre seis y ocho libros de texto, como parte del material correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

La distribución se realiza primero desde los almacenes regionales hacia las supervisiones y posteriormente se canaliza a cada escuela.

Además de los libros, también comenzaron a organizarse los paquetes de útiles escolares, que serán distintos para primaria baja, primero, segundo y tercero, y primaria alta, cuarto, quinto y sexto.

López Galván señaló que todos los estudiantes deberán recibir su paquete de útiles, aunque aclaró que estos apoyos no necesariamente sustituyen por completo las listas que solicitan algunos planteles.

Explicó que las listas pueden incluir materiales adicionales para el aula, artículos de limpieza o insumos específicos que requiera cada docente.

Cuarto año en la Nueva Escuela Mexicana

El próximo ciclo continuará bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, que entrará en su cuarto año de aplicación.

“Esperamos que este sea un ciclo para la consolidación de esta reforma curricular”, señaló la supervisora.

Durante esta semana, del 24 al 28 de agosto, los docentes participan en la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares, donde trabajan en la planeación del ciclo, programas analíticos, mejora continua y organización interna de los planteles.