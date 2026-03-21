Inicia construcción de cuartel y arco carretero en Saltillo

El cuartel militar contará con una inversión de 16 millones de pesos y una superficie de construcción de 500 metros cuadrados

Con una inversión total de 28 millones de pesos, arrancó la construcción de un cuartel militar y un arco de seguridad carretero en el ejido Encarnación de Guzmán, proyecto que busca reforzar la vigilancia y la presencia operativa en uno de los accesos estratégicos a la capital de Coahuila en sus límites con el Estado de Zacatecas.

De acuerdo con la información presentada durante el evento, el complejo contempla la edificación de instalaciones para el Ejército Mexicano con capacidad para 60 elementos, además de infraestructura enfocada a fortalecer los filtros de revisión en esta zona.

El cuartel militar contará con una inversión de 16 millones de pesos y una superficie de construcción de 500 metros cuadrados sobre un terreno de 2.5 hectáreas.

Entre sus componentes se incluyen dormitorios, baños, cocina, comedor, recepción, bodega, área para oficiales y cuarto de máquinas, así como equipamiento básico para la operación del personal.

Por su parte, el arco de seguridad carretero tendrá una inversión de 12 millones de pesos e incluirá cuatro carriles de revisión, área techada para inspección, sistema de videovigilancia, señalética horizontal y vertical, así como infraestructura complementaria como sanitarios, casetas de vigilancia y un puente peatonal para el personal.

El proyecto también contempla trabajos de pavimentación en áreas nuevas, instalación eléctrica e hidrosanitaria, así como la colocación de bolardos metálicos para reforzar la seguridad en el punto de revisión.

Durante el arranque de obra, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se destacó que esta infraestructura permitirá fortalecer las acciones de vigilancia en carreteras y mejorar la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad en la región sureste del estado.

La obra forma parte de la estrategia estatal para reforzar la seguridad en los accesos carreteros y consolidar la presencia de fuerzas federales en puntos clave del territorio.