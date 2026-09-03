Inicia ciclo escolar 2026‑2027 en Parras y todo Coahuila

El Gobierno estatal invirtió más de 112 millones de pesos en la distribución de 521 mil paquetes de útiles escolares, además de más de 90 mil uniformes

Con el regreso de miles de estudiantes a las aulas, en Parras arrancó oficialmente el ciclo escolar 2026-2027, durante una ceremonia realizada en la escuela primaria Emilio Carranza, ubicada en el Ejido 28 de Agosto.

El inicio de clases formó parte del arranque simultáneo en los 38 municipios de Coahuila y contó con la presencia del Administrador Fiscal General del Estado, José María Morales Padilla, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como del alcalde Fernando Orozco Lara.

Durante el evento se realizó la entrega simbólica de útiles escolares y libros de texto gratuitos, como parte de las acciones implementadas por el Gobierno del Estado para respaldar a las familias durante el regreso a clases.

A nivel estatal, se destinaron más de $112 millones de pesos para distribuir 521 mil 261 paquetes de útiles escolares entre alumnos de educación básica pública.

A esto se suman más de 90 mil uniformes y pares de tenis, con una inversión superior a los 51 millones de pesos, principalmente para estudiantes de escuelas rurales y sectores urbano-marginados. Morales Padilla señaló que fortalecer la educación es fundamental para ampliar las oportunidades de desarrollo de las nuevas generaciones.

Destacó que la Estrategia Impulso Educativo Coahuila contempla acciones en áreas como inglés, educación dual, salud socioemocional, conectividad, lectura, deporte y transporte escolar rural.

Por su parte, el alcalde Fernando Orozco Lara resaltó el crecimiento que ha registrado Parras en materia económica y aseguró que la llegada de nuevas inversiones, con alrededor de 2 mil 500 empleos formales generados, también abre posibilidades para los jóvenes que buscan continuar con su preparación académica.

En representación del alumnado, Gerardo David Cruz González agradeció los apoyos recibidos y exhortó a sus compañeros a iniciar el nuevo ciclo con responsabilidad, aprovechando las oportunidades para alcanzar sus objetivos.

Al arranque también acudieron representantes de Mejora Coahuila, autoridades ejidales, educativas y docentes, así como directivos de la escuela primaria Emilio Carranza.