Ingresará primer frente frío este sábado a Coahuila con lluvias

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó que este sábado 30 de agosto se prevé el ingreso del primer frente frío de la temporada a Coahuila, lo que provocará un descenso en las temperaturas, acompañado de lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las autoridades estatales exhortaron a la población a extremar precauciones, ya que el fenómeno se presentará después de varios días de onda de calor en las regiones Centro, Norte y Carbonífera, donde se han registrado temperaturas cercanas a los 45 grados.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el domingo podrían generarse torbellinos o tornados en algunas zonas del estado, además de rachas de viento de 40 a 60 km/h con riesgo de caída de árboles, postes y estructuras ligeras.

El organismo detalló que en la Región Norte se esperan lluvias desde el domingo con hasta un 50% de probabilidad, mientras que en la Carbonífera las precipitaciones alcanzarán el 25% y aumentarán a 60% el lunes.

En la Región Centro se prevén lluvias de hasta 55% a inicios de la próxima semana, mientras que en la Laguna el impacto será menor con apenas 5% de probabilidad.

Para la Región Sureste, que incluye Saltillo y Ramos Arizpe, se anticipa un 25% de probabilidad de lluvia desde este viernes, que aumentará a 50% el lunes.

Protección Civil pidió a la población asegurar techos y objetos en patios y balcones, evitar estacionarse bajo árboles o anuncios espectaculares y conducir con precaución, ya que la lluvia reducirá la visibilidad.

Asimismo, se advirtió no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas y resguardarse en espacios cerrados en caso de torbellinos.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente y recordaron que en caso de emergencia los ciudadanos deben comunicarse al 911.