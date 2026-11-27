Trascendió que la diligencia se vincula con la separación laboral de una excolaboradora embarazada, sin postura oficial hasta el momento.

Una nueva situación legal enfrenta la Casa del Migrante de Saltillo, luego de que la mañana de este jueves 26 de noviembre acudieran a sus instalaciones para entregar una notificación relacionada con un presunto embargo, diligencia en la que participó personal del Poder Judicial del Estado de Coahuila, acompañado por elementos de la Policía Estatal.

Antecedentes laborales y falta de postura oficial

De acuerdo con la información que trascendió, el procedimiento estaría vinculado con la desvinculación laboral de una extrabajadora del albergue que presuntamente se encontraba embarazada. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el proceso ni las condiciones legales que motivaron el trámite.

Este nuevo episodio se suma a otros conflictos que ha enfrentado la institución, entre ellos la suspensión de los servicios de agua y electricidad. Hasta ahora, ni representantes de la Casa del Migrante ni autoridades del Poder Judicial han emitido una postura oficial sobre esta diligencia o el alcance que podría tener el procedimiento.