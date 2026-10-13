Informan 213 detenciones en reunión de seguridad de Torreón

El alcalde destacó la utilidad del monitoreo por videovigilancia y la participación vecinal mediante grupos de red comunitaria.

El alcalde Miguel Riquelme Solís encabezó la reunión semanal de seguridad correspondiente a la semana 40, en la que autoridades de los tres órdenes de gobierno revisaron las incidencias delictivas, los resultados operativos y las acciones de prevención implementadas en Torreón. Durante el encuentro se informó que fueron detenidas 213 personas, de las cuales 104 quedaron a disposición del juez calificador y 109 del Ministerio Público.

Como parte de las estrategias de prevención, las corporaciones revisaron los operativos de atención a riñas en siete colonias, luego de reportes ciudadanos. El alcalde destacó la participación de los vecinos mediante grupos de WhatsApp vinculados con la Policía Municipal, al considerar que la colaboración ciudadana contribuye a detectar y atender situaciones que afectan la tranquilidad de las familias.

Riquelme Solís también resaltó la importancia de la videovigilancia para reforzar la seguridad, detectar conductas sospechosas y facilitar las investigaciones. Señaló que el monitoreo de las cámaras ha contribuido a recuperar vehículos con reporte de robo y ubicar a personas que cometen faltas administrativas.

En cuanto a los eventos masivos realizados entre el 3 y el 4 de octubre, así como las actividades de cierre de la Feria de Torreón, Viva la Radio, el tributo a Michael Jackson y el concierto del Conjunto Primavera, las autoridades reportaron una asistencia conjunta superior a las 70 mil personas, sin incidentes que alteraran el orden público.

El presidente municipal reiteró que la seguridad requiere atención permanente y coordinación entre las distintas corporaciones. Además, destacó la continuidad de los operativos Escuela Segura, que incluyen presencia policial y pláticas preventivas dirigidas a jóvenes, y aseguró que su administración mantendrá estas acciones para preservar la tranquilidad en Torreón.