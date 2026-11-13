Informa corporación sobre resultados del Operativo Escorpión

Federico Fernández Montañez informó sobre la realización de cateos en la región sureste para inhibir actividades delictivas locales.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, calificó como exitoso el desarrollo del Operativo Escorpión, mediante el cual se han realizado cateos en distintos domicilios de la Región Sureste de Coahuila, como parte de las acciones encaminadas a reforzar la seguridad y combatir actividades delictivas.

El funcionario señaló que estas intervenciones buscan enviar un mensaje a quienes pudieran estar involucrados en actividades ilícitas, al advertir que las personas que actúan dentro de la legalidad no tienen motivo para preocuparse por la presencia de las autoridades.

Proyección estatal de la estrategia

Asimismo, Fernández Montañez adelantó que esta estrategia de seguridad podría extenderse a otras regiones de Coahuila, con el propósito de mantener los operativos y las acciones de vigilancia para proteger a la población y preservar la tranquilidad en la entidad.