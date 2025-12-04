Infonavit atiende en Parras de la Fuente demandas ciudadanas

Según trascendió, el objetivo principal de la reunión fue agilizar las respuestas y avanzar en acuerdos que eviten que los afectados tengan que desplazarse

La mañana del miércoles 3 de diciembre, autoridades del Infonavit acudieron a Parras de la Fuente para reunirse con ciudadanos que recientemente habían expuesto diversas problemáticas relacionadas con sus créditos y viviendas.

El delegado del Infonavit en Coahuila, acompañado por el alcalde Fernando Orozco, atendió directamente a los habitantes, quienes previamente habían viajado hasta Saltillo para solicitar soluciones.

En el encuentro también participó José Luis López Cepeda, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), organización que ha respaldado a los ciudadanos en la gestión de sus demandas.

La presencia conjunta de autoridades municipales, estatales y representantes sociales permitió abrir un diálogo más cercano y evaluar de primera mano las dificultades que enfrentan las familias.

Según trascendió, el objetivo principal de la reunión fue agilizar las respuestas y avanzar en acuerdos que eviten que los afectados tengan que desplazarse nuevamente hasta la capital del estado.

Con esta visita, las autoridades buscan demostrar disposición para atender las problemáticas en el propio municipio y avanzar hacia soluciones concretas para los habitantes de Parras de la Fuente.