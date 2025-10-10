Info7 Coahuila celebra 21 años de compromiso con la ciudadanía

Por más de 20 años, Info7 ha acompañado a Coahuila contando historias de vida, tragedias y logros que marcan la historia de la entidad

El noticiero Info7 Coahuila, de TV Azteca Noreste, cumple 21 años de transmisiones ininterrumpidas, consolidándose como un referente del periodismo regional y un medio cercano a la gente.

Durante más de dos décadas, el equipo de Info7 ha acompañado a la sociedad coahuilense en momentos clave, dando voz a quienes no la tienen, contando historias de vida, tragedias y logros que han marcado el rumbo de la entidad.

A lo largo de estos 21 años, el noticiero no solo ha informado, sino que también ha sido un puente entre la ciudadanía y las autoridades. En diversas ocasiones, su labor periodística ha sido determinante para visibilizar casos que derivaron en justicia para distintas familias.

Familias coahuilenses que en algún momento vieron marcada su historia reconocen hoy el trabajo de Info7 Coahuila y agradecen su compromiso.

“Gracias a Info7 se escuchó nuestra voz cuando nadie más nos apoyaba. Su reportaje cambió nuestra historia”, expresó María del Rosario López, habitante de San Pedro, quien logró resolver un conflicto de vivienda tras exponer su caso en el noticiero. “Info7 siempre ha estado ahí, en las buenas y en las malas. Es un noticiero que se interesa por la gente, no solo por las noticias”, señaló José Manuel Rodríguez, vecino de Saltillo. “En mi colonia teníamos un problema de drenaje que llevaba años sin resolverse, y fue hasta que Info7 lo mostró que las autoridades actuaron. Eso demuestra el poder de su trabajo”, compartió Guadalupe Hernández, de Ramos Arizpe. “Son 21 años de esfuerzo, de periodismo con responsabilidad social y de cercanía con la ciudadanía”, destacó la producción del noticiero, al asegurar que el proyecto seguirá con la misma misión: informar con veracidad y ser un espacio de apoyo para la comunidad.

Con esta celebración, Info7 Coahuila refrenda su compromiso de seguir siendo la voz de la sociedad, acompañando a la población en cada etapa y manteniendo viva la responsabilidad de contar las historias que forman parte de la memoria colectiva de la entidad.