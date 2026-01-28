Influenza con baja incidencia en Coahuila durante invierno

El secretario de Salud explicó que, aunque se mantiene la vigilancia epidemiológica, el impacto ha sido menor al esperado, lo que se atribuye a la vacunación

Los casos de influenza en Coahuila se mantienen por debajo de los registros del año pasado, en medio de la temporada invernal, con 84 contagios confirmados desde el inicio de la campaña de vacunación en octubre, informó Eliud Aguirre, secretario de Salud del estado.

De acuerdo con el titular de la dependencia, la tendencia actual muestra un comportamiento a la baja, tanto en influenza como en enfermedades respiratorias asociadas, incluyendo neumonía, cuyos casos graves han sido limitados en comparación con ciclos anteriores.

En materia preventiva, el estado ha aplicado más de 700 mil dosis de vacuna contra la influenza, y cuenta con abasto suficiente para continuar con la campaña, la cual se mantendrá activa hasta el 31 de marzo, periodo considerado clave para reducir complicaciones durante los meses de mayor frío.

El secretario de Salud explicó que, aunque se mantiene la vigilancia epidemiológica, el impacto ha sido menor al esperado, lo que se atribuye a la vacunación oportuna y a las medidas de prevención adoptadas por la población.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a acudir a vacunarse, especialmente a personas adultas mayores, menores de edad y quienes padecen enfermedades crónicas, al considerar que aún hay tiempo para fortalecer la protección antes del cierre de la temporada.