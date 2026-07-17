INEGI coloca a Coahuila como líder en calidad de vida

La entidad obtuvo una calificación de 8.85 en la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2025, ubicándose en el primer lugar del país

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Coahuila se ubicó como la entidad con mayor calidad de vida y satisfacción entre sus habitantes en México, al alcanzar el primer lugar nacional en la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Coahuila lidera encuesta nacional de bienestar

La medición otorgó al estado una calificación promedio de 8.85, por encima de la media nacional de 8.62, posicionándolo como la entidad donde las personas reportan el mayor nivel de satisfacción con su vida. En el extremo opuesto del ranking se ubicó Oaxaca, con una calificación de 8.32.

Al dar a conocer los resultados, el gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que este reconocimiento es resultado del trabajo coordinado entre la ciudadanía, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno.

“Tenemos áreas de oportunidad, cosas por mejorar y mucho por hacer; pero, sin duda, Coahuila es el mejor lugar de México para vivir con nuestras familias. Así que a seguir puro pa’ delante, con todo, por el bien de Coahuila y de nuestra gente”, expresó el mandatario estatal.

ENBIARE evalúa calidad de vida de los mexicanos

La ENBIARE 2025 evalúa el bienestar de la población mayor de 18 años mediante indicadores relacionados con la satisfacción con la vida, el equilibrio emocional, las relaciones personales, la seguridad económica y el sentido de vida, con el objetivo de medir la percepción integral sobre la calidad de vida de los mexicanos.

De acuerdo con los resultados del INEGI, el liderazgo de Coahuila refleja condiciones asociadas con la estabilidad social, la seguridad pública, el desarrollo económico y el acceso a oportunidades, factores que influyen directamente en la percepción de bienestar de la población.

El resultado coloca nuevamente a Coahuila entre las entidades con mejores indicadores nacionales y fortalece el discurso del Gobierno estatal sobre el impacto de las políticas públicas en materia de seguridad, desarrollo económico y calidad de vida.