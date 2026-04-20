INE prueba voto electrónico por internet en simulacro en Coahuila

El organismo valida protocolos del SIVEI en un ejercicio pionero enfocado en voto anticipado para personas con discapacidad

El Instituto Nacional Electoral (INE) avanzó en la implementación del voto electrónico en México al validar los protocolos del Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI), durante el primer simulacro del voto anticipado correspondiente al proceso electoral local de Coahuila 2025–2026.

Se trata de un ejercicio sin precedentes a nivel nacional, al ser la primera ocasión en que el organismo electoral pone a prueba un sistema de votación en línea desarrollado internamente, bajo condiciones similares a una jornada comicial real.

El simulacro incluyó aspectos logísticos, operativos y de seguridad, como la emisión y recepción del voto vía internet.

La prueba piloto está dirigida a personas con discapacidad que no pueden trasladarse a una casilla, así como a sus cuidadores, mediante esquemas como visitas domiciliarias y una lista nominal específica.

Entre las fases realizadas destacaron la configuración del sistema, la carga de boletas electrónicas para los 16 distritos locales de Coahuila y la validación de la oferta política conforme a datos oficiales.

Seguridad y verificación de identidad

Uno de los elementos clave del SIVEI es la “prueba de vida”, un mecanismo que utiliza la cámara del dispositivo para confirmar en tiempo real la identidad del votante. Este proceso se complementa con validaciones biométricas contra el padrón electoral.

Asimismo, se implementó un sistema de cifrado mediante llaves criptográficas, donde la clave de apertura se divide en cinco partes bajo custodia de distintos responsables, reforzando la seguridad y confidencialidad del sufragio.

Durante la apertura del sistema, se certificó que la bóveda digital de votos se encontraba vacía al inicio del proceso, lo cual quedó documentado en actas con validez legal.

Supervisión y transparencia

El ejercicio contó con la supervisión de la Oficialía Electoral, notarios públicos y un auditor externo: la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, lo que permitió garantizar transparencia y certeza en cada etapa.

De acuerdo con el INE, estos simulacros buscan detectar áreas de mejora antes de una posible implementación oficial del voto electrónico en el país. Un segundo ensayo está programado para el próximo 4 de mayo.