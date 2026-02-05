INE habilita voto anticipado online y a domicilio en Coahuila

En estos casos, personal del INE acudirá a los domicilios entre el 23 y el 27 de febrero para presentar la solicitud de inscripción al voto anticipado

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila implementará un esquema de voto anticipado, que por primera vez incluirá la modalidad por internet, dirigido a personas con discapacidad o con alguna enfermedad que les impida acudir de manera presencial a las casillas el próximo 7 de junio.

De acuerdo con la autoridad electoral, esta prueba piloto busca garantizar el derecho al voto de personas con impedimentos físicos, así como de quienes reciben atención médica permanente o requieren cuidados continuos, facilitando un mecanismo accesible y seguro para la emisión del sufragio.

El programa contempla a tres grupos de población. El primero está integrado por personas que cuentan con credencial para votar tramitada a domicilio, bajo el amparo del artículo 141, entre 2018 y el 17 de febrero de 2026.

En estos casos, personal del INE acudirá a los domicilios entre el 23 y el 27 de febrero para presentar la solicitud de inscripción al voto anticipado y recabarla en caso de aceptación.

Un segundo grupo corresponde a personas con discapacidad o enfermedad que no realizaron trámite de credencial a domicilio, pero que cuentan con credencial vigente.

Estas personas deberán enviar su solicitud de inscripción acompañada de comprobante de domicilio, certificado médico que acredite la imposibilidad de acudir a votar y una protesta de decir verdad, con fecha límite el 10 de febrero.

El tercer grupo considerado es el de personas cuidadoras primarias, es decir, quienes permanecen de manera permanente al cuidado de una persona con enfermedad o discapacidad y que, por esta condición, no pueden salir de su domicilio el día de la elección.

En estos casos, podrán participar en el voto anticipado aun cuando la persona a la que cuidan no emita su voto, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Para quienes no sean visitados por personal del INE, el organismo habilitó el portal votoanticipado.ine.mx, donde se puede descargar el formato de solicitud, el cual deberá enviarse con la documentación correspondiente al correo voto.anticipado@ine.mx, a más tardar el 10 de febrero.

El INE informó que el voto anticipado se realizará en dos modalidades:

Voto a domicilio, mediante boletas físicas que serán llevadas a los hogares entre el 18 y el 24 de mayo, y resguardadas hasta la jornada electoral.

Voto por internet, que se podrá emitir del 24 al 30 de mayo, a través de una plataforma digital del Instituto, mediante usuario y contraseña, sin necesidad de visita domiciliaria.

La autoridad electoral destacó que esta modalidad ya ha sido utilizada en otros ejercicios, como el voto de mexicanos en el extranjero, y subrayó que el objetivo es ampliar la participación ciudadana bajo condiciones de accesibilidad, seguridad y certeza jurídica.