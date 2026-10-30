INE frena nombramiento de Karla Natividad al frente del IEC

La decisión se tomó durante la sesión ordinaria de este jueves, al no alcanzarse el respaldo necesario para concretar el nombramiento

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dejó sin efecto la propuesta para designar a Karla Ivonne Natividad González como presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), luego de que la votación registrara seis sufragios en contra y cuatro a favor.

La decisión se tomó durante la sesión ordinaria de este jueves, al no alcanzarse el respaldo necesario para concretar el nombramiento.

La aspirante había sido propuesta el pasado 26 de octubre por la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE para encabezar la autoridad electoral coahuilense.

Sin embargo, al someterse su perfil a consideración del Consejo General, la mayoría de los consejeros rechazó la designación, por lo que el procedimiento fue declarado desierto y quedó pendiente la definición de quién ocupará formalmente la presidencia del organismo.

Ante este escenario, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes continuará de manera provisional al frente del IEC, mientras el INE determina los siguientes pasos para resolver la titularidad del instituto.

La decisión mantiene abierta la renovación de la presidencia electoral en Coahuila, en espera de que se establezca el procedimiento correspondiente para designar a quien asumirá esta responsabilidad.