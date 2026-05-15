INE e IEC garantizan elección segura rumbo a comicios de Coahuila

Las autoridades electorales reiteraron su compromiso de mantener un proceso transparente, ordenado y apegado a los principios constitucionales

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aseguraron que existen condiciones de seguridad, coordinación y organización para garantizar una jornada electoral confiable y en paz durante el Proceso Electoral Local 2025-2026 en Coahuila.

Durante una rueda de prensa en las instalaciones de la 07 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Coahuila, el consejero electoral Jorge Montaño Ventura afirmó que el organismo electoral se encuentra preparado para cumplir con la organización de los comicios y brindar certeza tanto a la ciudadanía como a las fuerzas políticas.

El funcionario destacó que los trabajos de capacitación, planeación y coordinación interinstitucional avanzan conforme al calendario previsto, además de mantener colaboración permanente con autoridades de seguridad para preservar condiciones de tranquilidad durante la jornada electoral.

En el encuentro también participó Miguel Castillo Morales, quien sostuvo que el trabajo conjunto entre instituciones electorales y corporaciones de seguridad fortalece las condiciones para una elección ordenada y pacífica en la entidad.

Por su parte, el consejero presidente provisional del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, reiteró que la coordinación entre ambos organismos electorales permite ofrecer mayor confianza y certeza a la ciudadanía rumbo a la jornada electoral.

Durante la conferencia, Jorge Montaño Ventura también abordó el tema de la elección judicial y explicó que recientemente fueron presentadas ante la Cámara de Diputados las razones técnicas, operativas y presupuestales por las cuales el INE considera viable aplazar dicho proceso hasta 2028.

Indicó que una elección de esa magnitud requiere condiciones óptimas de organización y certeza jurídica para garantizar su correcto desarrollo.

Finalmente, las autoridades electorales reiteraron su compromiso de mantener un proceso transparente, ordenado y apegado a los principios constitucionales, además de continuar trabajando coordinadamente para fortalecer la confianza ciudadana rumbo a los próximos comicios en Coahuila.