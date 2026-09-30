INE designa nueva vocal ejecutiva en Coahuila

El relevo ocurre en vísperas de la instalación del Consejo Local del INE en Coahuila, programada para este miércoles 30 de septiembre

El Instituto Nacional Electoral (INE) designó a Cristian Viviana Escobedo Loya como nueva vocal ejecutiva de la Junta Local en Coahuila, en sustitución de Miguel Castillo Morales, quien estuvo al frente de la delegación estatal durante diez meses en calidad de encargado de despacho.

La designación fue realizada por el Consejo General del INE y difundida oficialmente por la Junta Local Ejecutiva, que dio la bienvenida a Escobedo Loya para asumir la conducción del organismo electoral en la entidad.

Nombramiento ocurre antes de instalar el Consejo Local

El relevo ocurre en vísperas de la instalación del Consejo Local del INE en Coahuila, programada para este miércoles 30 de septiembre, en una etapa de preparación de los trabajos electorales correspondientes al periodo 2026-2027.

Por su parte, Miguel Castillo Morales confirmó mediante un mensaje dirigido a los medios de comunicación que concluyó su responsabilidad temporal al frente de la delegación.

“Les informo que anoche concluyó mi función como encargado de despacho de la Delegación del INE en Coahuila, para dar paso a una nueva etapa con la persona designada para ocupar la titularidad de ese cargo, que desempeñé durante diez meses”, expresó.

Miguel Castillo continuará dentro del INE

Castillo Morales agradeció el acompañamiento de los medios informativos durante su gestión, particularmente en las actividades relacionadas con la organización del Proceso Electoral Local 2025-2026.

Asimismo, aclaró que permanecerá dentro del Instituto Nacional Electoral, al reincorporarse a sus funciones en la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en Coahuila.

Con este nombramiento, Escobedo Loya queda al frente de la representación del INE en el estado, mientras Castillo Morales concluye su periodo como encargado de despacho y retoma sus responsabilidades en el área de organización electoral.