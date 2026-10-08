INE convoca a ciudadanía para ocupar consejerías distritales

Estos órganos colegiados funcionarán durante el proceso electoral y tienen responsabilidades fundamentales para la preparación y vigilancia de los comicios

El Instituto Nacional Electoral (INE) invitó a la ciudadanía a participar en el proceso de selección y designación de las consejerías vacantes que integrarán los 300 Consejos Distritales durante el Proceso Electoral Federal (PEF) 2026-2027.

La integración de los Consejos Distritales constituye una forma de participación directa de las y los ciudadanos en la organización de las elecciones.

Estos órganos colegiados funcionarán durante el proceso electoral y tienen responsabilidades fundamentales para la preparación, desarrollo y vigilancia de los comicios en cada uno de los 300 distritos electorales del país.

Cómo se integrarán los Consejos Distritales

Cada Consejo Distrital se integrará por una presidencia, seis consejerías designadas por el Consejo Local correspondiente, y representaciones de los Partidos Políticos Nacionales.

A sus sesiones concurrirán también las vocalías de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de cada Junta Distrital.

Consejos participarán en la organización y vigilancia electoral

Entre las atribuciones de los Consejos Distritales se encuentran determinar el número y ubicación de las casillas, realizar la insaculación del funcionariado de casilla y vigilar la instalación de las mesas directivas, acreditar a las personas observadoras electorales, supervisar las actividades de las Juntas Distritales Ejecutivas y efectuar los cómputos distritales de las elecciones federales, entre otras previstas en la legislación electoral.