Industriales ven 'Aquí Vamos Gratis' como ventaja a trabajadores

El presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), Diego Gándara, consideró que el arranque del programa Aquí Vamos Gratis en Saltillo y su posible ampliación hacia Ramos Arizpe representará una ventaja competitiva tanto para la mano de obra como para las empresas instaladas en la región.

Gándara explicó que el transporte gratuito puede generar un ahorro significativo de tiempo y dinero para los trabajadores, lo que se traduce en mayor productividad.

El líder empresarial destacó que buena parte de la plantilla de las industrias se traslada diariamente desde distintos puntos de Saltillo y Ramos Arizpe, por lo que contar con rutas troncales gratuitas contribuiría a reducir la saturación vehicular, mejorar la movilidad y favorecer el bienestar de las familias.

Añadió que el proyecto impulsado por el gobernador Manolo Jiménez y los alcaldes de Saltillo y Ramos Arizpe abre la puerta a un modelo en el que se pueda combinar el transporte público con el transporte especializado de las empresas, optimizando así el número de vehículos en circulación.