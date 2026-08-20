Industriales piden recarpeteo integral en parques de Ramos Arizpe

Sergio Aguilar señaló que las lluvias agravaron el deterioro de vialidades en sectores industriales como PIDECO y Paso del Águila, afectando el transporte

Industriales de Ramos Arizpe plantearon que parte de los recursos del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) se destinen a un programa integral de recarpeteo y rehabilitación de vialidades dentro de los parques industriales, ante el deterioro que se ha agravado durante las últimas semanas por las lluvias.

Sergio Alain Aguilar Guerra, expresidente de la AIERA señaló que el problema ya tiene impacto directo en la operación de las empresas, principalmente por retrasos en el transporte de personal y dificultades para la circulación y maniobra de unidades de carga.

“Las vialidades se han deteriorado bastante dentro de los parques industriales y esto provoca que, si ya teníamos conflicto con el transporte de personal y el tráfico, ahora se vuelva todavía más complicado”, explicó.

Entre los puntos con mayores afectaciones mencionó vialidades dentro de PIDECO, Paso del Águila y el acceso bajo el puente hacia el Libramiento, donde aseguró que los trabajos realizados hasta ahora han consistido principalmente en reparaciones temporales.

“Son reparaciones que se hacen cada tres meses, parches, parches, parches, pero no se lleva a cabo un proyecto donde se invierta bien y se haga de una manera planeada”, señaló.

Aguilar Guerra consideró que la prioridad debe ser dejar atrás las intervenciones aisladas y elaborar un proyecto que permita rehabilitar por completo los tramos con mayor deterioro.

Aunque reconoció que cerrar temporalmente vialidades industriales representa dificultades por el volumen de vehículos, dijo que el sector empresarial estaría dispuesto a soportar desvíos y afectaciones temporales si a cambio se realiza una obra duradera.

“Si se hace un buen proyecto y se desvían los transportes desde otros puntos, nosotros estamos dispuestos a aguantar ese tiempo si se lleva a cabo un buen proyecto”, afirmó.

El representante industrial señaló que ya se hizo la petición al Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, que también estaría buscando que recursos provenientes del ISN puedan destinarse a estas obras.

Además del recarpeteo, los industriales mantienen entre sus prioridades la mejora de luminarias y otros proyectos de infraestructura dentro de los parques.

Aguilar Guerra indicó que el deterioro de las calles también ha generado retrasos para trabajadores, aunque explicó que cuando las empresas transportistas acreditan que las demoras obedecen a inundaciones, cierres o condiciones de las vialidades, no necesariamente se aplican penalizaciones.

Recordó como ejemplo las afectaciones registradas semanas atrás en el sector de Los Pinos, donde una inundación complicó completamente la circulación.

Para el sector industrial, la necesidad inmediata no es únicamente ampliar las vialidades para soportar el creciente volumen de tráfico, sino reparar primero las calles existentes y posteriormente avanzar hacia proyectos de mayor capacidad.