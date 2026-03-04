Industriales de Ramos piden intervención urgente en vialidades

Durante una reunión con el alcalde Tomás Gutiérrez Merino se expusieron problemáticas relacionadas con vialidades y cruces

La Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe planteó al municipio la necesidad de intervenir de manera prioritaria en infraestructura vial, accesos a parques industriales y cruces ferroviarios, ante el crecimiento acelerado del parque vehicular en la región.

El presidente del organismo, Diego Gándara, informó que durante una reunión con el alcalde Tomás Gutiérrez Merino se expusieron problemáticas relacionadas con movilidad, mantenimiento de vialidades y riesgos generados por transporte de carga en la zona industrial.

Explicó que en los últimos cuatro años el incremento vehicular ha rebasado la capacidad de las vialidades actuales, particularmente en los bulevares que conectan zonas habitacionales de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe con los parques industriales.

Entre los puntos específicos, destacó la solicitud de un análisis vehicular en el cruce de la carretera con el bulevar Óscar Flores Tapia, donde pese a existir un paso a desnivel, la saturación continúa generando congestionamientos.

También se pidió revisar la sincronización de semáforos y avanzar hacia repavimentaciones integrales, al considerar que el bacheo ya resulta insuficiente.

Otro tema abordado fue el estacionamiento prolongado de camiones de carga en vialidades públicas mientras esperan descarga, situación que incrementa riesgos y afecta la circulación.

En ese sentido, los industriales plantearon mejorar la coordinación entre empresas para programar entregas y solicitar mayor vigilancia por parte de tránsito municipal para reforzar el cumplimiento del reglamento, especialmente en temas de velocidad y transporte de materiales sin la debida cobertura.

Gándara indicó además que se solicitó que los recursos provenientes del Impuesto Sobre Nómina se orienten a obras que impacten directamente la movilidad industrial.

En cuanto al proyecto federal del tren, el sector empresarial pidió al municipio gestionar que todos los cruces contemplen pasos elevados, a fin de evitar que el incremento en la frecuencia ferroviaria genere mayores afectaciones tanto a la zona industrial como a las áreas habitacionales.

El dirigente empresarial señaló que el objetivo de estas reuniones es mantener un canal directo entre el sector industrial y el gobierno municipal para atender de manera conjunta las necesidades derivadas del crecimiento económico de la región.