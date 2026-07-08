Indigna video de jóvenes que lanzan a un gato en Frontera

Colectivos y autoridades buscan al gato e investigan para identificar a los responsables, ya que el maltrato animal es un delito en Coahuila

Un video en el que presuntamente tres adolescentes aparecen lanzando a un gato como si fuera una pelota está generado indignación en redes sociales

Las imágenes, grabadas en la colonia Occidental y difundidas ampliamente en Facebook, muestran a los jóvenes arrojándose entre ellos a un gato de color blanco con gris. En un momento, el animal es lanzado varios metros y cae desde una altura considerable, lo que desató preocupación por su estado de salud.

Tras la viralización del video, usuarios de redes sociales exigieron que los presuntos responsables sean identificados y sancionados, al considerar que las acciones se tratan de un caso de maltrato animal.

La asociación Siete Vidas A.C. condenó los hechos y anunció que trabaja en coordinación con las autoridades para localizar al gato e identificar a quienes aparecen en la grabación. El colectivo pidió a la ciudadanía proporcionar cualquier información que ayude a dar con su paradero o con el de los presuntos agresores.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud y la ubicación del gato, por lo que continúan las labores de búsqueda.

Por su parte, el Gobierno Municipal de Frontera reiteró su política de cero tolerancia al maltrato animal e informó que dará seguimiento legal al caso una vez que los responsables sean identificados. Asimismo, exhortó a la población a denunciar cualquier hecho de crueldad animal a través del número de emergencias 911 o directamente ante la Unidad de Protección Animal.

De acuerdo con la legislación vigente en Coahuila, el maltrato animal constituye un delito y puede ser sancionado con penas de prisión.