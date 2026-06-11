Incrementan venta de playeras de la selección en Ramos Arizpe

Explicó que la mercancía alusiva comenzó a ofrecerse hace aproximadamente 15 días y que la mayor demanda se concentra en uniformes infantiles y tallas juveniles

A unas horas del arranque del torneo que celebrará Norteamérica en 2026, comerciantes de Ramos Arizpe reportan un aumento en la venta de playeras y jerseys de la Selección Mexicana, especialmente entre niños y jóvenes que buscan apoyar al combinado nacional durante su debut en el torneo.

Marisela García, comerciante instalada en el sector comercial de la ciudad, informó que durante el último fin de semana y el inicio de esta semana las ventas registraron un repunte importante, alcanzando entre 25 y 30 playeras vendidas por día.

Explicó que la mercancía alusiva a la Selección Mexicana comenzó a ofrecerse hace aproximadamente 15 días y que la mayor demanda se concentra en uniformes infantiles y tallas juveniles, debido a que algunos estudiantes acudirán a clases vistiendo los colores nacionales para seguir el encuentro inaugural de México.

Precios oscilan entre los $200 y $800 pesos, afirman los comerciantes

Los precios de las playeras oscilan entre los 200 y los 800 pesos, dependiendo de la calidad del producto. La comerciante señaló que las prendas son enviadas desde la Ciudad de México y que el sábado, domingo y lunes fueron los días con mayor movimiento de compradores.

García aseguró que, a diferencia de Saltillo, en Ramos Arizpe son pocos los puntos de venta dedicados a comercializar artículos mundialistas, lo que ha favorecido la demanda en los negocios que sí cuentan con este tipo de mercancía.

La comerciante consideró que el entusiasmo por este magno evento deportivo ha comenzado a reflejarse entre las familias de la región, particularmente por tratarse de un torneo que tendrá como sedes a ciudades mexicanas y que marca el regreso de México en cuatro décadas después de la edición de 1986.