Incrementan casos de Covid de la variante Eris

Es una nueva variante de COVID, identificada como Eris, siguiendo la tradición del uso de la nomenclatura griega, significa diosa del desorden y la locura.

Esta nueva variante es muy contagiosa aunque sus síntomas no son graves.

De acuerdo a indicadores de la Secretaría de Salud, en las últimas semanas esta cepa ha incrementado los casos en el estado de Coahuila.

Jorge Bill Soto, director de la jurisdicción sanitaria número 8 dijo: “Si bien hemos tenido un pequeño repunte en relación con los casos covid, son casos realmente no graves, realmente no han aumentado los pacientes hospitalizados ni defunciones, digamos que la tendencia de la infección tal vez aumento un poco; sin embargo, no hay que bajar la guardia”.

Ante este repunte, las autoridades de Salud piden a la población mantenerse alerta ante un cuadro de enfermedad respiratoria, sobre todo ahora que se avecinan los meses de frío.

¿Este repunte podría repetirse ahora que vienen los meses de frío?

“Recordar que como todos los virus van replicando y van mutando en una u otra subespecies, digamos que de la cepa original y eso ocurre generalmente año tras año, ahorita estamos con un repunte de una subespecie de covid en la cual si bien es contagiosa, los casos graves no han aumentad, pero sí estamos en una etapa en donde si han aumentado un poco los casos” dijo Bill Soto.

Ante esta situación, autoridades de la secretaria de Salud hace un llamado a no bajar la guardia y tomar las medidas preventivas y en caso de sospecha de covid, no automedicarse.