Incorporarán nuevas patrullas a operativos urbanos y rurales

Las unidades Journey y Durango refuerzan la movilidad y vigilancia en colonias, sectores habitacionales y zonas comerciales, incrementando la presencia policial

Las nuevas unidades policiales entregadas recientemente al municipio de Ramos Arizpe ya operan en labores de vigilancia y prevención, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial y mejorar los tiempos de respuesta tanto en la zona urbana como en el área rural.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que los vehículos Journey, Durango y cuatro camionetas RAM 1500 fueron integrados de inmediato a los recorridos operativos de Seguridad Pública, como parte del fortalecimiento del parque vehicular de la corporación.

¿Dónde realizarán patrullajes las camionetas RAM 1500?

De acuerdo con la autoridad municipal, las RAM 1500 se destinaron principalmente al patrullaje en caminos rurales, brechas y ejidos, debido a su capacidad de desplazamiento en zonas de difícil acceso.

Las unidades Journey y Durango refuerzan la movilidad y vigilancia en colonias, sectores habitacionales y zonas comerciales, incrementando la presencia policial en áreas de mayor flujo.

¿Cuál es el objetivo del refuerzo vehicular?

La incorporación de estas unidades busca mejorar la presencia policial en puntos estratégicos, accesos y vialidades del municipio, además de facilitar una atención más oportuna a los reportes ciudadanos, en coordinación con fuerzas estatales y federales.