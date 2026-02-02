Incorporan en DGETI 10 nuevas carreras a su oferta educativa

Esta actualización responde a las necesidades actuales del sector productivo y educativo, con el objetivo de brindar a los estudiantes mayores oportunidades

Diez nuevas carreras y planes de estudio fueron incorporados a la oferta educativa de los 16 planteles del sistema Cetis y Cbtis en Coahuila, como parte de una estrategia para fortalecer el bachillerato tecnológico en la entidad, informó María del Rosario Linares Severino, comisionada responsable de la Oficina Estatal de Enlace de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial (DGETI).

Ampliación académica en Cetis y Cbtis de Coahuila

La funcionaria dio a conocer esta ampliación académica durante un encuentro realizado en las instalaciones de la DGTI Coahuila, donde destacó que esta actualización de planes de estudio responde a las necesidades actuales del sector productivo y educativo, con el objetivo de brindar a las y los estudiantes mayores oportunidades de formación y desarrollo profesional.

Nuevos programas en regiones del estado

Linares Severino señaló que los nuevos programas estarán disponibles en planteles de las regiones Norte, Carbonífera, Centro, Laguna y Sureste, lo que permitirá a adolescentes y jóvenes acceder a una educación técnica pertinente, facilitar su incorporación al mercado laboral y, al mismo tiempo, fortalecer la continuidad de estudios en el nivel superior.