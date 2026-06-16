Incorporan cinco camiones al transporte urbano de Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que los nuevos camiones prestarán servicio en las rutas Mirador, Pinos y Valle Poniente

Cinco unidades modelo 2022 y 2025 fueron incorporadas este lunes al transporte urbano de Ramos Arizpe como parte de los compromisos asumidos por los concesionarios tras el incremento a la tarifa autorizado en diciembre pasado.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que los nuevos camiones prestarán servicio en las rutas Mirador, Pinos y Valle Poniente, mientras que en las próximas semanas se sumarán más unidades, incluidas tres para la ruta Blanca Estela.

“Empezamos con estas unidades y vienen más en camino. Lo que buscamos es que los ciudadanos tengan un mejor servicio de transporte”, señaló.

Por su parte, el director de Transporte Municipal, Juan Alberto García Leija, explicó que las unidades corresponden a tres concesionarios que además cumplen con otros requisitos establecidos por el municipio, entre ellos la contratación de seguros y la actualización del plaqueo.

Actualmente circulan alrededor de 65 unidades en el sistema de transporte urbano de Ramos Arizpe y se mantiene la tarifa general de 14 pesos y la preferencial de 8 pesos para estudiantes.

García Leija adelantó que continúa el proceso de sustitución de unidades antiguas, particularmente en la ruta Blanca Estela, donde serán retirados camiones que ya no cumplen con las condiciones necesarias para operar.

El alcalde agregó que la renovación del transporte urbano forma parte de una estrategia más amplia de movilidad que incluye la próxima puesta en marcha de rutas rurales para conectar ejidos con la cabecera municipal.