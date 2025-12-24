Incorpora Ramos Arizpe nuevo pozo de agua a red de distribución

Con una inversión aproximada de 7 millones de pesos, este yacimiento permitirá mejorar el suministro para alrededor de 13 mil habitantes de más de diez sectores

Con una aportación de 17 litros por segundo a la red de distribución de agua potable, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe incorporó este 23 de diciembre el pozo La Minerva II, infraestructura que permitirá mejorar el suministro para alrededor de 13 mil habitantes de más de diez sectores del municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el nuevo pozo tuvo una inversión aproximada de 7 millones de pesos, fue perforado a 300 metros de profundidad y opera con una bomba instalada a 180 metros.

Detalló que este yacimiento abastecerá colonias como Minerva, Urbi Villa, VillaSol, Cactus 1 y 2, Cañadas del Mirador, parte de Analco II, fraccionamiento Colosio y zonas habitacionales de reciente crecimiento.

Gutiérrez Merino explicó que la incorporación de este pozo es relevante ante el abatimiento de otros yacimientos en la zona, algunos de los cuales han reducido su caudal o se han secado.

Señaló que actualmente la red municipal alcanza aproximadamente 465 litros por segundo, aunque el objetivo es superar los 500 litros para garantizar un abasto adecuado en toda la ciudad.

El edil adelantó que a partir de enero de 2026 iniciará la exploración de nuevos yacimientos, con el objetivo de perforar al menos dos pozos adicionales de buen caudal, apoyados por especialistas provenientes de San Luis Potosí.

Asimismo, indicó que se incorporarán pozos que se mantienen en reposo y se fortalecerá el sistema de almacenamiento en tinacos para contar con reservas de agua en caso de fallas o mantenimientos.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar el agua y las instalaciones hidráulicas, ante reportes de vandalismo y robos en pozos municipales, y reiteró que se reforzará la vigilancia con sistemas de protección y cámaras, además de insistir en el uso responsable del recurso y el cumplimiento en el pago del servicio para asegurar nuevas inversiones en infraestructura hídrica.