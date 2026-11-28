El Instituto Nacional Electoral reportó 116 mil 841 trámites desde septiembre y 15 mil 335 de jóvenes de 18 años; concluye el 25 de enero de 2027.

Un total de 15 mil 335 jóvenes de 18 años se han incorporado al Padrón Electoral de Coahuila desde septiembre, como parte de los trabajos de credencialización que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE) rumbo al Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

Durante la sesión ordinaria del Consejo Local del INE en Coahuila se informó que, mediante la Campaña Anual Intensa, se han realizado 116 mil 841 trámites en los Módulos de Atención Ciudadana de la entidad.

La incorporación de jóvenes de 18 años representa el 13.1 por ciento del total de trámites registrados durante este periodo.

Christian Viviana Escobedo Loya, consejera presidenta del Consejo Local del INE en Coahuila, informó que la campaña de credencialización concluirá el próximo 25 de enero de 2027, por lo que exhortó a la población a realizar sus trámites con anticipación.

La funcionaria electoral destacó la importancia de incorporar a los jóvenes al Padrón Electoral para facilitar su participación en los procesos democráticos y en las decisiones públicas de sus comunidades.

Convoca INE a participar como observadores electorales

Como parte de los preparativos del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027, el Consejo Local también presentó los avances en materia de observación electoral.

Juan Carlos Cisneros Ruiz, consejero electoral del INE en Coahuila, convocó a las personas interesadas a registrarse como observadoras y observadores electorales.

Esta figura permite a la ciudadanía conocer y dar seguimiento a las distintas etapas de organización de las elecciones, contribuyendo a la transparencia y certeza del proceso electoral.

El organismo electoral mantiene abierta la convocatoria para quienes deseen participar en estas actividades, mientras continúa la campaña de actualización del Padrón Electoral en Coahuila.